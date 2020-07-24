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пятница, 24 июля 2020 14:39

В Кремле разволновались из-за "Северного потока-2"

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В Кремле разволновались из-за &quot;Северного потока-2&quot;
В России заявили о планах достроить газопровод, несмотря на санкции США. Фото: reuters.com

В Москве заявили, что достроят "Северный поток-2" вопреки новым санкциям США.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Чиновник заявил, что новые санкции "безусловно, вызывают обеспокоенность" в России. Также он считает их противоречащими международному законодательству.

Однако участники проекта все равно будут искать способ завершить строительство газопровода, сказал Песков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США одобрили новые санкции против России

23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов. Он предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". Новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки российского газопровода в обход Украины.

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Дата
24
июля

Лисичанск освободили от сепаратистов

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