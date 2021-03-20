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суббота, 20 марта 2021 13:24

В красную зону карантина попал еще один регион

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  В красную зону карантина внесли Одесскую область. Фото: Facebook
В красную зону карантина внесли Одесскую область. Фото: Facebook

Одесская область попала в красную карантинную зону.

Кроме нее, в этой зоне находится Киев, Черновецкий, Житомирский, Ивано-Франковский и Закарпатский регион. Об этом сообщает Минздрав.

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В оранжевую зону внесли Черкасскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Сумскую, Полтавскую, Николаевскую, Львовскую, Киевскую, Донецке, Днепропетровске и Винницкую области.

Другие регионы находятся в желтой зоне.

 

Стоит отметить, что красная зона предполагает наиболее жесткие карантинные ограничения. В ней запрещено:

- прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;
- осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе поезда перестают делать остановки).

В Украине на 20 марта 2021 зафиксировано 15 292 новых случая коронавируса, из которых 797 - дети, 367 - медработники.

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