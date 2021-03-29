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понедельник, 29 марта 2021 13:50

В Краматорске построят уникальный для Донетчины европейский микрорайон - Эдуард Мкртчан

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В Краматорске построят уникальный для Донетчины европейский микрорайон - Эдуард Мкртчан
Соучредитель Агентства развития и инноваций Эдуард Мкртчан: "Создавая людям достойные условия жизни, мы выиграем борьбу за трудовые ресурсы"

В Краматорске построят уникальный микрорайон в стиле европейской урбанистики. Территория застройки составит 18 га, а общая площадь квартир – 100 тысяч квадратных метров. Проект профинансируют за счет международных инвестиций и грантов. Первые три дома построят для нужд вынужденных переселенцев по программе Международной организации миграции (МОМ) на деньги немецкого Банка Развития KfW. Оплату проектных работ берет на себя Агентство развития и инноваций.

Об этом изданию "Цензор" сообщил соучредитель Агентства Эдуард Мкртчан, комментируя инициативу.

"Меморандум, подписанный с представителями городской власти и команды архитекторов "BURO" о постройке европейского городского квартала – пилотный кейс Агентства развития и инноваций. Краматорск – витрина Донецкой области. Именно оттуда стартуем с первым масштабным инфраструктурным проектом. Проектная документация будет готова к июлю, а начало строительства запланировали на конец года", - подчеркнул он.

"Киев или Одессу сложно удивить концептуальными жилищными решениями. Но для Донецкой области это – действительно реактивный проект. Ведь здесь 30 лет практически не строили современное жилье", - подчеркнул Мкртчан.

По его словам, проект позволит Краматорску решить несколько задач. "Создавая людям достойные условия жизни, мы выиграем борьбу за трудовые ресурсы. Европейский квартал в Краматорске – аргумент для молодежи, которая ищет свое будущее. Она увидит, что ее ценят не только в Польше, но и в Украине", - говорит учредитель Агентства.

По его мнению, инициативу оценят украинцы, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, что ускорит реинтеграцию. "Важно удержать в регионе внутренних переселенцев, уже усиливших его кадровый потенциал. С этой целью достигнута договоренность с Международной организацией по миграции, которая инвестирует 7 млн евро в 250 квартир микрорайона", - подчеркнул Мкртчан.

Создание Агентства развития и инноваций – инициатива краматорской громады. Его соучредители – народный депутат Максим Ефимов и Эдуард Мкртчан. Миссия Агентства – сопровождать ключевые социальные и инфраструктурные проекты в регионе, став звеном, замыкающим интересы инвесторов и громады.

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