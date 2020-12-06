В Киевской области упал самолет: есть пострадавшие

Вблизи села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал самолет.

В результате происшествия пострадали пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сейчас на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции, спасатели, медики.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Под Киевом в городе Борисполь взорвался припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на улице Броварская.