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пятница, 13 августа 2021 02:44

В Киеве задержали защитника уйгуров. Его планируют передать Китаю

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В Киеве задержали защитника уйгуров. Его планируют передать Китаю
В Киеве задержали защитника уйгуров. Фото: Reuters

24-летнего активиста, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю.

Йилисен Айеркен бежал из Китая в Европу через Украину. На родине молодого человека ждет смерть, пишет в Фейсбуке координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов.

Айеркена задержали пограничники в Словакии и передали его Украине. Завтра суд должен рассмотреть вопрос его депортации обратно в Китай.

"Парень написал заявление о получении политического убежища в Украине. Однако, учитывая коррумпированную практику правительства, искатели защиты у украинского общества из вышеуказанного региона обычно циничную депортируются мелкими функционерами в лагеря смерти", - отметил Харитонов.

Сейчас активист находится в СИЗО в Чопе. Не допустить его депортации в Китай призывают правозащитники из Великобритании и США.

"Если Украина, которая отозвала подпись из канадского документа в Совете по правам человека ООН и де-факто поддержала преступления против человечества и уничтожение уйгурского народа, отправит человека на верную смерть в Восточный Туркестан, - это станет последним гвоздем в имидже Украины как демократического, европейского и правового государства", - добавил Харитонов.

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Уйгуры — тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Существует мнение о преследовании уйгуров властями КНР. По информации CNN до 800 тысяч уйгуров были помещены в т. н. воспитательные лагеря, крупнейший из которых расположен в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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