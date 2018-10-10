В Киеве угнали автомобиль иностранного дипломата

В Киеве угнали автомобиль первого секретаря посольства Киргизии. Фото: Motor1

В Киеве угнали внедорожник первого секретаря посольства Киргизии в Украине Азамата Кабаева.

Машину на дипломатических номерах украли в ночь на 10 октября из-под дома, где живет Кабаев. Об этом правоохранителям сообщили около 9 утра, передает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Печерском управлении столичной полиции.

"Похитили Toyota Highlander 2014 выпуска", - отметил собеседник УП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Украины выдворили венгерского консула

Стоимость такой машины стартует от 30 тыс. долларов. Правоохранители открыли уголовное производство по факту угона автомобиля. Сейчас в полиции исследуют видеоматериалы с камер наблюдения.

В Украине ежедневно похищают около 15 авто. За первые полгода похитили 2707 машин. Gazeta.ua разобралась с причинами и самыми популярными схемами угона авто.