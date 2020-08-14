В Киеве собирают акцию против попытки Медведчука осудить книгу о Стусе

14 августа возле Дарницкого суда Киева пройдет акция в поддержку журналиста Вахтанга Кипиани и его книги "Дело Василия Стуса".

В суде продолжится рассмотрение иска Виктора Медведчука против Кипиани, сообщает НВ.

"Своим иском Медведчук пытается "любым способом на любой территории" запретить распространение книги Вахтанга Кипиани. Книга написана по рассекреченным материалам советского КГБ, в которых четко прослеживается сотрудничество адвоката Медведчука с советскими спецслужбами", - говорят организаторы акции.

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Заседание должно начаться в 10:00. В 9:30 у здания суда пройдут выступления организаторов акции, политзаключенных советских лагерей и художников.

Виктор Медведчук был адвокатом от СССР украинского поэта Василия Стуса. Поэт на суде заявил, что не признает себя виновным, однако Медведчук принял сторону обвинения.

Василия Стуса приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 лет ссылки. Умер 4 сентября 1985 года в тюремном лагере в Пермском крае в России.