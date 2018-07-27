В Киеве снова хотят ограничить торговлю алкоголем ночью

Киевсовет снова хочет запретить продавать алкоголь ночью. Фото: РБК

26 июля депутаты согласовали проект решения, который предусматривает ограничение продажи в Киеве спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00.

Решение приняли на заседании постоянной комиссии Киевской городской рады по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики, передает пресс-служба Киеврады.

Ограничить продажу алкоголя намерены в связи с тем, что в Украине ежегодно из-за алкоголизма и пьянства умирают более 40 тысяч человек.

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Министерство экономического развития и торговли Украины несмотря на ежемесячное подорожание табачных и алкогольных изделий, намерено вновь повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков. Такое повышение обусловлено подорожанием компонентов производства, а именно подорожанием спирта, тары, комплектующих.