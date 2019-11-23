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суббота, 23 ноября 2019 16:21

В Киеве проходят мероприятия по чествованию жертв Голодомора - видеотрансляция

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В Киеве проходят мероприятия по чествованию жертв Голодомора - видеотрансляция

23 ноября в Киеве и во всех городах Украины проходят мероприятия по чествованию жертв Голодомора 1932-33 годов. В этот день на всей территории страны пройдут поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу", также в учреждениях культуры и обучения запланированы тематические выставки, показы фильмов.

В этом году исполняется 86-я годовщина Голодомора - преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом. Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР: на Кубани, в Центрально-Черноземной области, Поволжье и Казахстане.

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Дата
23
ноября

"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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