В Киеве правоохранители задержали двух вооруженных парней

В Киеве полицейские остановили ребят с ножами у Вечного огня. Фото: "Страна"

B Киеве возле парка Славы, где проходили торжества ко Дню Победы, киевская полиция обнаружила в двух ребят ножи и газовые баллончики.

Правоохранители изъяли у ребят ножи и газовые баллончики типа "Кобра". На место, где проходила церемония в честь 9 мая, их не пропустили. Об этом сообщает издание "Страна".

Добавляется, что полицейские задержали еще одного молодого человека из-за отсутствия у него документов.

В белорусском Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел парад к 75-летию Победы над нацизмом. Как отмечается, Беларусь стала единственной страной на континенте, не отменила массовые мероприятия по случаю юбилейной даты окончания Второй мировой войны в Европе. Фото и ведет с парада публикуют местные СМИ.