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суббота, 28 ноября 2020 12:07

В Киеве новый антирекорд больных на Covid -19

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В Киеве новый антирекорд больных на Covid -19
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе. Фото: Reuters

За прошедшие сутки в Киеве выявили еще 1739 больных коронавирусной болезнью, 15 жителей столицы скончались, сообщил городской глава Виталий Кличко.

"Друзья! Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1 739 больных коронавирусом. Умерли 15 человек", - написал Кличко на странице в Facebook.

Заболели 924 женщины, 683 мужчины, 60 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 9 месяцев до 17 лет. Также заболели 79 медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 22 663 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 349, в Святошинском – 234, в Соломенском районе - 207 случаев", - добавил Кличко.

Всего коронавирус унес жизни 1 268 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания Covid -19 на сегодня в столице уже 67 278.

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