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среда, 19 июня 2019 20:04

В Киеве наблюдается очень высокий уровень загрязнения воздуха

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В Киеве наблюдается очень высокий уровень загрязнения воздуха
ДСНС предупредила о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве. Фото: Еcosoft

В Киеве на протяжении 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций, такой показатель зафиксировали в трех местах столицы.

Как отмечается, повышенный уровень загрязнения воздуха продержится в Киеве до 24 июня. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"В течение 18-19 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей", - говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями такая ситуация в Киеве продлится до 24 июня.

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"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержатся в Киеве до 24 июня", - отметили в ведомстве.

В селе Збаржевка, возле которого в реку Рось попали гербициды, питьевая вода остается очень загрязненной. Так содержание химикатов в колодцах и водопроводе превышает норму в 20 раз.

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