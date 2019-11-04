В Киеве на понедельник объявили "желтый" уровень опасности

Синоптики предупредили о сильном ветре. Фото: DEPO

В столице Украины 4 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, и если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - сообщают синоптики.

Также 4 ноября во Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди. Там объявили штормовое предупреждение.

В то же время синоптики прогнозируют в начале новой недели значительное потепление - днем ​​будет 13-18 тепла, в южных областях до 21-го.

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Теплый и сухой октябрь в столице ознаменовалось ярким бабьим летом. Среднемесячная температура в Киеве составила + 11,1°С, что выше климатической нормы на 3,0° С. Это поставило прошлый месяц на 7-ю позицию в рейтинге самых теплых октябрей с 1881-го.