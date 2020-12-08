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вторник, 08 декабря 2020 23:14

В Киеве могут ограничить работу маршруток

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В Киеве могут ограничить работу маршруток
Движение маршруток могут ограничить в Киеве. Фото: Укринформ

Движение столичных маршруток могут ограничить в случае ухудшения ситуации с Covid-19.

Исходя из рисков распространения коронавируса при несоблюдении правил карантина, в первую очередь могут ограничить работу маршрутных такси. Далее идут обычные такси, затем - наземный коммунальный транспорт, сказал начальник главного управления столичной Держпродспоживслужбы Олег Рубан, передает "Громадське".

"На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контролю ношения масок. Поэтому ограничения в работе метро рассматривать будут в последнюю очередь", - пояснил Рубан.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общественный транспорт в Украине не будут останавливать даже в случае жесткого карантина.

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Правительство не планирует в декабре жесткий карантин. Однако, с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе.

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