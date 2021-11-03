В Киеве будет туман – водителей предупредили об опасности

Водителей призывали быть внимательными. Фото: Pexels

В среду ночью и утром в четверг в Киеве ожидается туман.

Видимость на дорогах снизится до 200-500 м, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину вернулись осадки: где ждать ливней

"Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам: снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге", - говорится в сообщении.

В четверг в Украине будет ветрено. Сильные порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на севере, в западной и многих центральных областях. Дождей завтра в большинстве областей почти не будет.