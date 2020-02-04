В Киеве 120 школ закрыли на карантин

Рост заболеваемости зафиксирован на уровне 26,1%. Фото: "УНИАН".

В Киеве приостановили обучение в 120 учебных заведениях.

По информации Департамента образования и науки, образовательный процесс приостановлен в 90 школах полностью и в 30 частично, в связи с повышением заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ, передает КГГА.

"Руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. Такое решение принято на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА", - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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В столице за 5-ю неделю 2020-го зарегистрировано 9176 больных гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости зафиксирован на уровне 26,1% по сравнению с предыдущей неделей. За неделю заболело 9130 детей, взрослых - 4640.

Государственный секретарь США Майк Помпео посетил украинских военных, находящихся на лечении в травматологическом отделении Киевского военного госпиталя.