В Киев прибыли два вертолета Н-125. Фото

В Киев прибыли два вертолета Н-125, изготовленные французской компанией Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения Госпогранслужбы, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью, сообщает МВД 20 ноября.

Вертолеты оснащены современными спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

Также они укомплектованы камерами с высоким разрешением Flir и специализированными авиационными прожекторами, что позволит контролировать границы Украины днем и ночью, отметил замглавы МВД Сергей Гончаров. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт.

"Опыт полученных первых двух легких вертолетов в 2020 году показал экономичность и эффективность их применения в целях охраны государственной границы (общий налет первых двух машин составляет около 900 часов)", - рассказали в министерстве.

Н-125 считается одним из лучших вертолетов в своем классе. В 2005 году он побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на высоте 8850 метров над уровнем моря.

Украинские военные посадили вертолет на жерло вулкана. Операцию провели служащие 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.