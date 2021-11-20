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суббота, 20 ноября 2021 23:58

В Киев прибыли два вертолета Н-125. Фото

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В Киев прибыли два вертолета Н-125, изготовленные французской компанией Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения Госпогранслужбы, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью, сообщает МВД 20 ноября.

Вертолеты оснащены современными спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

 

Также они укомплектованы камерами с высоким разрешением Flir и специализированными авиационными прожекторами, что позволит контролировать границы Украины днем и ночью, отметил замглавы МВД Сергей Гончаров. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт.

"Опыт полученных первых двух легких вертолетов в 2020 году показал экономичность и эффективность их применения в целях охраны государственной границы (общий налет первых двух машин составляет около 900 часов)", - рассказали в министерстве.

 

Н-125 считается одним из лучших вертолетов в своем классе. В 2005 году он побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на высоте 8850 метров над уровнем моря.

Украинские военные посадили вертолет на жерло вулкана. Операцию провели служащие 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

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