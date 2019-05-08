В каждой сумке у меня газовый баллончик - правозащитник

Даниэль Солодчик в 2016 году занялся предпринимательством: держит кафе и 2 продмагазин. 4 года занимается правозащитной деятельностью. Фото: Виктор Фоменко

Я борец за справедливость, но мне никогда не приходилось из-за этого драться.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал правозащитник Даниэль Солодчик. Поделился своими правилами жизни:

1. Когда защищаю чужие интересы, я ничего не боюсь. Мне все равно с кем разговаривать. А когда речь заходит о себе, становится неудобно.

2. Люблю читать инструкции. Любой вопрос можно решить, если знать систему.

3. Когда вижу, как кто-то работает, не могу стоять в стороне.

4.Люблю, когда я готов к ситуации. В каждом бардачке, в каждой сумке у меня газовый баллончик.

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5. Беллетристику не читаю принципиально. Люблю книги, которые чему-то учат. Хочу переживать жизнь настоящих людей, а не персонажей.

Даниэлю Солодчику 28 лет. По образованию правовед. Родился и живет в Харькове. В 2016-м занялся предпринимательством: держит кафе и два продмагазин. 4 года занимается правозащитной деятельностью. Председатель общественной организации "Заставь чиновника работать".