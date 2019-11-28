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четверг, 28 ноября 2019 05:51

В каждой области появится госпитальный округ - министр здравоохранения Скалецкая

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В каждой области появится госпитальный округ - министр здравоохранения Скалецкая
Скалецкая рассказала о следующем этапе реформы Минздрава. Фото: Корреспондент

Правительство на заседании приняло решение о создании в каждой области одного госпитального округа - для оптимизации сети медицинских учреждений.

Некоторые области сразу решили делать один госпитальный округ на регион, в других объединялись несколько районов, в эфире "Общественного" заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"После довольно долгих экспертных и других обсуждений и решений, в том числе после согласований с регионами, было принято решение, что все-таки лучший способ - рассматривать маршрут пациента, куда ему ехать, как направлять, какая есть возможность организации всех видов услуг, доступных для пациента - это госпитальный округ на область", - сказала министр.

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Скалецкая отметила, что это позволит определить маршрут пациента и "посмотреть", как будет выглядеть сеть заведений.

"И таким образом мы будем видеть, где нам еще нужно доинвестировать на оборудование с определенных государственных программ. Например, у нас запланировано в бюджете на следующий год из специального фонда строительство 25-30 современных приемных отделений экстренной медицинской помощи с необходимым оборудованием и возможностями", - рассказала она.

Процесс создания госпитальных округов в Украине стартовал в 2017 году, он призван оптимизировать количество и качество государственных медицинских учреждений и улучшить систему медицинского обеспечения страны.

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