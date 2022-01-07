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пятница, 07 января 2022 10:16

В Казахстане застряли более 40 украинцев: подробности

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В Казахстане застряли более 40 украинцев: подробности
Украинское посольство пытается вернуть своих граждан домой. Фото: Reuters

В охваченном протестами Казахстане застряли более 40 украинцев.

С ними поддерживает связь украинское посольство, людям не угрожает опасность. Об этом рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко.

"В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина. Все они пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Султана. Угрозы безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь", - сказал он.

Николенко отметил, что 7 января власти Казахстана, по предварительной информации, планируют возобновление работы международного аэропорта в Алматы. Украинское посольство договаривается с перевозчиком о возвращении украинцев домой при первом случае.

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"Информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане отсутствует. В случае необходимости помощи немедленно обращаться в посольство", - подчеркнул Николенко.

В Казахстане во время спецопераций задержали более 3 тыс. человек, 26 убиты, еще 18 ранены. В страну прибыли военные из России и Белоруссии.

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Дата
07
января

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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