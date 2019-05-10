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пятница, 10 мая 2019 02:51

В Казахстане заблокировали соцсети и оппозиционные СМИ

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В Казахстане заблокировали соцсети и оппозиционные СМИ
В Казахстане запретили социальные сети. Фото: РБК

В Казахстане был заблокирован доступ к сайтам независимых изданий, соцсетям и мессенджерам.

Жители страны жаловались на ограниченный доступ к Facebook, Instagram, а также к мессенджеру Telegram и Youtube, сообщает Радио Азаттык.

Вероятнее всего, причиной данных массовых блокировок стали сообщения о намерениях сторонников оппозиции провести акции протеста против политики властей одновременно с поддерживаемыми властями акциями "Бессмертный полк".

Инициаторами протестных акций стало движение Демократический выбор Казахстана, которое является запрещенным в стране.

Также известно, что в некоторых городах все же прошли пикеты оппозиции, во время которых были задержаны активисты в Алма-Ате и столице Казахстана Нур-Султане. Среди задержанных также есть и журналист.

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Ранее, в Казахстане 9 претендентов подали документы на участие в выборах президента.

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