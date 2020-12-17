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четверг, 17 декабря 2020 11:31

В Карпаты будут курсировать два дополнительных поезда

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В Карпаты будут курсировать два дополнительных поезда
Благодаря указанным поездам жители восточных и южных регионов получат прямую связь с местами зимнего отдыха. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця запускает поезда сообщением Ужгород-Херсон и Харьков-Ворохта с 24 декабря.

Они будут курсировать через день, сообщает сайт Укрзализныци.

Благодаря указанным поездам жители восточных и южных регионов получат прямую связь с местами зимнего отдыха.

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Поезд №5 / 6 Ужгород - Херсон будет отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59. Отправление из Херсона в 15:10, прибытие в Ужгород в 13:11. Предусмотрены остановки на станциях Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.

Поезд №149 / 150 Харьков - Полтава - Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление в 13:51, прибытие в Харьков в 13:20. На этом поезде можно добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.

Дополнительный поезд запускает Укрзализныця. Он будет курсировать во время новогодних праздников, сообщает пресс служба УЗ. Во время праздников начнет курсировать поезд №134/133 сообщением Николаев - Рахов.

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