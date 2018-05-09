В Каннах начался 71-й кинофестиваль

Начался Каннский кинофестиваль. Фото: РБК

В Каннах открылся кинофестиваль, основной негласной темой остается роль женщин в киноиндустрии.

"Кино всегда было в руках мужчин. В будущем будет все больше и больше женщин-кинематографистов ... Это не только о Каннский кинофестиваль, который меняется. Весь мир изменился", - сказала президент жюри Кейт Бланшет, сообщает Укринформ.

"В конкурсе принимают участие несколько женщин, и они там через их пол, они там из-за качества своей работы, и мы будем оценивать их как кинематографистов, как это и должно быть", - сказала она.

В состав жюри, кроме руководительницы Кейт Бланшет вошли французская актриса Леа Сейду, американская сценаристка Ава Дюверне, американская актриса Кристен Стюарт, певица из Бурунди Хаджа Нин. Мужскую "часть" в жюри представляют канадский режиссер Дени Вильнев, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чен Чанг, российский режиссер Андрей Звягинцев.

Каннский кинофестиваль открылся показом в театре Люмьер фильма иранского режиссера Асгар Фархади "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях.

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Ранее в адрес организаторов Каннского кинофестиваля звучали обвинения в том, что из-за дела Харви Вайнштейна, также признание многих представительниц киноиндустрии о распространенности неприемлемого поведения и сексуальных домогательств со стороны мужчин в киноиндустрии, в киноискусстве стали в первую очередь принимать во внимание пол, а не профессиональные качества . Свидетельством этого критики называли большее количество женщин в составе жюри Каннского кинофестиваля.