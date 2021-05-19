"В камере было 60 заключенных из открытыми формами туберкулеза" - диссидент о самом страшном момент в концлагере

Зорян Попадюк заболел туберкулезом в концлагере. Фото предоставил Зорян Попадюк

14 лет ссылки провел в концлагерях Мордовии украинский диссидент Зорян Попадюк.

За это время он встречал там многих старых заключенных-УПА, которые ему помогали. Пришлось иметь дело и с Василием Стусом. Для Gazeta.ua он рассказал о самом страшном моменте.

"Иногда нас переводили в другие лагеря, чтобы разорвать связи между заключенными, чтобы мы не общались. Наиболее голодно было в 17 лагере. Во время переезда оказаться в камере с уголовниками было опасно. Как-то попал в камеру, где было около 60 заключенных, перебрасывали из тюремной больницы. Все с открытыми формами туберкулеза, кашляли и плевались кровью постоянно. Боялся, был с ними около недели. После этого я тоже заболел ", - говорит.

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По словам диссидента, вернувшись в лагерь, казалось, что кашель прошел.

"На шахте в Магадане вышел на работу. Врачи приехали осматривать шахтеров и заметили у меня пятна на легких, отправили в больницу. Обнаружили туберкулез, но легкая форма. Пятна просто требовали удаления, чтобы не спровоцировать большую инфекцию. После операции на легких я уже считался больным. Поэтому меня отправили в ссылку в Актюбинскую область Казахстана, где не было сильных морозов. Там арестовали во второй раз ".

Полное интервью с Зоряном Попадюком читайте в журнале "Країна" от 20 мая.

93-летний Зиновий Сердюк из села Гаи Шевченковские возле Тернополя девять с половиной лет отбивал наказания в шахтах Воркуты. Мужчину 18-летним осудили за то, что присоединился в ряды Украинской повстанческой армии. В лагере, где сидел было более 2 тыс заключенных. Самие тяжелые первые годы сидели вместе с бытовыми преступниками.