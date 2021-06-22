В июле увеличат размер пенсии: как на это повлияет стаж

В июле увеличат выплаты пенсионерам. Фото: pixabay.com

В Украине с 1 июля пересчитают пенсии. Кроме того, увеличат доплату за стаж сверх нормы.

До 1 июля доплата за стаж сверх нормы составляет 17,69 грн за каждый год, а после 1 июля увеличится до 18,54 грн сообщает Пенсионный фонд.

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Получить доплату могут женщины, которые имеют более чем 30 лет стажа и мужчины, имеющие более 35 лет стажа.

Минимальная пенсия увеличится с 1769 до 1854 грн. Максимальную выплату перечислят с 17,6 до 18,5 грн.

Размер пожизненного денежного содержания судей будет увеличиваться в разы. Недавно на пенсию вышла судья Большой палаты Верховного суда Ирина Сапрыкина. Она получает 275 тыс. грн в месяц. Похожую пенсию будут иметь практически все судьи Верховного суда. Судьи апелляции будут иметь около 190-200 тыс. грн. Судьи первой инстанции - 90-100 тыс. грн. ежемесячно и пожизненно.