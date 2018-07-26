В Ивано-Франковской области дожди повредили дамбу: вода может подтопить дома

В Ивано-Франковской области дожди повредили дамбу, есть угроза подтопления. Фото: ГСЧС

В селе Угорники Ивано-Франковской области сильные дожди повредили дамбу на реке Быстрица.

Смещение плит может вызвать подтопление жилых домов, сообщает пресс-служба горисполкома.

"На месте поврежденной дамбы в селе Угорники работают специалисты. Сейчас на дамбе произошло смещение плит на дорожке. Ее снесло на участке в 70 метров. В свою очередь это может стать причиной подтоплений жилых домов, расположенных вблизи", - говорится в сообщении.

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Сейчас дамбу укрепляют песком и камнем. К работе привлекли Национальную гвардию, личный состав Марса, городской отдел ДСНС и других специалистов.

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