В Ивано-Франковске создан Координационный центр для обеспечения потребностей терробороны

В Ивано-Франковске, в котором Служба безопасности Украины несколько дней назад задержала организаторов "народных республик" в Западной Украине, создан Координационный центр обеспечения Сопротивления SaveUkraineNow, целью которого является координация, анализ, сбор и направление разнообразной помощи в места наибольшей потребности, а также обеспечение потребностей местной территориальной обороны и области, Вооруженных сил Украины и насущные гуманитарные запросы.

Об этом сообщило интернет-издание Факты.

"Хотим, чтобы помощь, в которой нуждаются наши защитники и временно перемещенные лица, была максимально доступной и своевременной", - написала волонтер Юлия Клебанова на своей странице в социальной сети Facebook.

Поддержать нас могут все, кто готов стать спина к спине в нашей борьбе за мир, говорит она. Перед лицом войны украинцы забыли о ссорах и объединились, чтобы вместе противостоять врагу.