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вторник, 04 июня 2019 04:14

В Институте национальной памяти "просветили" Зеленского относительно Жукова

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В Институте национальной памяти &quot;просветили&quot; Зеленского относительно Жукова
В Харькове повалили памятник маршалу Жукову. Фото: Народна правда

Памятники Георгию Жукову являются символикой коммунистического режима и к исключениям не относятся.

"Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые пресс-секретарем президента исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации символикой коммунистического режима является в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а следовательно занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима", - рассказал юрист УИНП Сергей Рябенко.

"Закон требует демонтировать такие объекты. А исключение касательно деятелей науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения", - подчеркнул Рябенко.

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Он также напомнил, что вернуть проспекту генерала Григоренко в Харькове старое название тоже невозможно.

"Механизма "вернуть" название Жукова нет. Назвать заново - запрещено законом. Эта инициатива противоречит части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий". Исключения этой части не касаются объектов топонимики", пояснил юрист УИНП.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявила, что текущая ситуация в Харькове является "примером непродуманной гуманитарной политики, которая длилась последние несколько лет".

По ее словам, в законе о декоммунизации есть правовая коллизия: он предусматривает снос памятников советским деятелям, но одновременно там есть пункты, согласно которым исключениями являются деятели, способствовавшие деоккупации Украины от нацистов.

Она сообщила, что президент считает, что "решения подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города". У

Харьковская милиция открыла два уголовных производства в связи со сносом в Харькове памятника маршалу СССР Георгию Жукову 2 июня.

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