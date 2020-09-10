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четверг, 10 сентября 2020 10:10

В институте КНУ отклонили жалобу студентов относительно профессорке Дайнеко

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В институте КНУ отклонили жалобу студентов относительно профессорке Дайнеко
Валентина Дайнеко очолює кафедру іноземних мов ІМВ протягом останніх 30 років. 24 серпня цього року указом президента Володимира Зеленського вона отримала орден княгині Ольги I ступеня.Фото:facebook.com/IMV.IIR

Директор института международных отношений Киевского национального университета Валерий Копейка отказался принимать коллективную жалобу студентов по заведующей кафедры иностранных языков Валентины Дайнеко.

В ответе на обращение он заявил, что его форма и содержание не соответствуют закону об обращении граждан.

Якобы именно поэтому заведение решил вернуть студентам их жалобу.

Об этом сообщила инициатор обращения, студентка Мария Музыченко в комментарии The Бабель.
Студентка отмечает, что жалоба составили правильно.

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"Юрист сказала, что они должны были рассмотреть эту жалобу все равно. Этот отказ - издевательство ", - сказала Музыченко.

2 сентября одна из студенток обратилась к директору Института международных отношений Валерия Копейки с просьбой провести независимое расследование Дайнеко. Ее обвинили в том, что она "проводит сексистскую, дискриминационную, аморальное, издевательскую и противозаконную политику" в отношении студентов института. Поддержали Дайнеко около 100 бывших студентов ИМО. После опубликованной жалобы выпускники университета написали письмо в поддержку преподавательницы. Среди вступился за заведующую, является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, глава Офиса президента Андрей Ермак и ведущий Андрей Джеджула.

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Дата
10
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