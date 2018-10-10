В Ичне поймали подозреваемых в мародерстве

В Ичне задержали мародеров. Фото: "24 Канал"

В Ичне народные дружины, которые сформировали из местного населения, схватили подозреваемых в мародерстве парней.

В машинах задержанных нашли металлолом. Люди рассказали, что ребята были пьяны и имели при себе наркотики. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, после эвакуации без присмотра остались около 30 сел. Полиция хоть и стояла на блокпостах, но не могла повлиять на ситуацию с ограблением.

Активисты наказали мародеров: заставили держать таблички "Я вор" в руках. Однако, журналисты рассказали, что после этого их напоили чаем и отпустили, а полиция составила протокол.

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Уже более суток детонируют боеприпасы на военном арсенале вблизи Ичне на Черниговщине. Удалось потушить лишь чуть более трети территории, охваченной огнем. Более тысячи военных и чрезвычайников продолжают мероприятия по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на арсенале.