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среда, 23 декабря 2020 16:28

В харьковском университете нашли курсанток, которые танцевали под "Воровайок"

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В харьковском университете нашли курсанток, которые танцевали под &quot;Воровайок&quot;
Обнаружили харьковских курсанток, которые опозорились танцами под "Воровайок".. Фото:скриншот

Харьковский национальный университет внутренних дел нашел участниц видео, которые танцевали под русский шансон.

Об этом сообщили на сайте университета.

5 танцовщиц оказались курсантками 1 курса факультета №3.

"По результатам служебного расследования будет определена степень вины каждого и меры дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, расследование установило лица, которые должны отвечать за состояние дисциплины в подразделениях.

В сети ТiкТок появилось видео на котором 5 курсанток танцуют под песню российской группы "Воровайки" - "Наколочки".
Из-за этого случая МВД назначило служебное расследование.

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