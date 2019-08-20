В харьковском метро пьяный мужчина набросился с ножом на полицейского

Раненый милиционер смог задержать злоумышленника. Фото: https://kh.suspilne.media

В Харькове на одной из станций метрополитена выпивший мужчина приставал к людям, а потом с ножом напал на полицейского.

Несмотря на ранения, полицейский смог задержать злоумышленника, сообщают в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

На нетрезвого мужчину сначала пожаловались две девушки, сообщив работникам метро, ​​что к ним цепляется мужчина.

На место происшествия вызвали полицейского. Пока милиционер выяснял подробности, тот ударил его ножом.

"Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им милиционера в грудную клетку. Несмотря на получение ранения, сержант полиции задержал нападавшего", - говорится в сообщении полиции.

Жизни милиционера угрозы нет. Нож у мужчины изъяли как вещественное доказательство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа по части 1 статьи 348 УК. Продолжается досудебное расследование.

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