В Харькове останется проспект Григоренко

В Верховном суде приняли решение не переименовывать проспект. Фото: УИНП

В Харькове останется проспект Петра Григоренко.

Его не будут переименовывать в проспект маршала Жукова. Решение принял Верховный суд Украины, сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

"Верховный суд поставил точку в нашем споре с горсоветом относительно первого переименования проспекта Петра Григоренко на Маршала Жукова в Харькове. Кассационная жалоба горсовета оставлена ​​без удовлетворения, а постановление апелляционного суда от 08.11.2019 года - без изменений", - написал Черняк в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове декоммунизировали станцию метро

Рассмотрение законности 2-го переименования продолжается в апелляционном суде.

Петр Григоренко (1907-1987) - генерал-майор советской армии, стал диссидентом; ветеран Второй мировой войны, начальник штаба 8-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта, правозащитник. 19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги. 5 сентября Харьковский окружной админсуд удовлетворил административный иск политиков и политических сил об отмене решения горсовета о возвращении проспекту имени Жукова, сославшись на нарушение процедуры: не было общественного обсуждения. Харьковский горсовет подал апелляцию. 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту. 26 февраля Харьковский горсовет снова проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.