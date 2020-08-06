В Харькове масштабно горит частный дом: видео

Сегодня, 6 августа в Харькове вспыхнул масштабный пожар, предварительно, в частном доме.
Видео с воспламенением публикуют местные Telegram-каналы.
Харьковские СМИ со ссылкой на спасателей пишут, что пожар произошел в здании, которое находится по адресу переулок Карпатский, 2.
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Сейчас на месте происшествия уже работают пожарные. Информация о пострадавших отсутствует.
В Киеве на Оболони произошел крупный пожар на открытой местности. Спасателей вызвали в 12.44 на место происшествия по улице Озерной, 5 Очевидцы заметили на месте человека, который поджигал травяной настил и мусор.
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