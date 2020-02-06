В Государственное космическое агентство и завод "Арсенал" пришли с обысками

Правоохранители обыскивают территорию Государственного космического агентства и государственного предприятия завод "Арсенал".

Основанием является расследование растраты имущества государственным предприятием завод "Арсенал", которое начали в 2019 году, сообщает пресс-служба Государственного космического агентства.

Ведомство сотрудничает со следствием и предоставляет необходимую документацию.

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"На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод" Арсенал "проходят обыски", - написали в сообщении.

В квартире журналистов "1+1" Дениса Данько и Евгения Куксина проходит обыск. Куксину следователи СБУ приказали отдать им его мобильный телефон, настаивая на том, что есть на то судебное решение.