В Госпогранслужбе объяснили причину очередей на границе с Польшей

Километровые очереди на границе с Польшей и Словакией образовались из-за возвращения украинский домой на праздники

Километровые очереди на границе с Польшей и Словакией образовались из-за возвращения украинский домой на праздники.

Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы.

"Это было связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращались на праздники домой. Также ситуация осложнялась и тяжелыми погодными условиями", - говорится в сообщении.

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Пограничники утверждают, что сейчас больших очередей на границах нет.

24 декабря на границе с Польшей и Словакией были километровые очереди.