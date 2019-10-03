В Германии Philip Morris начала рекламную кампанию против сигарет – немецкие СМИ

Табачная компания Philip Morris начала "общественный, подкрепленный фактами диалог о курении и об альтернативах курению" в Германии

В Германии Philip Morris запустила кампанию под названием "Unsmoke". Сообщает немецкое издание ÄrzteBlatt.

Как пишет издание, табачная компания начала "общественный, подкрепленный фактами диалог о курении и об альтернативах курению" - в том числе в национальных газетах, научных журналах и в некоторых интернет-СМИ.

Главный месседж данного диалога: "Если не куришь – не начинай, если куришь – бросай, если не можешь бросить – меняйся, переходи на альтернативы".

Как заявили в Philip Morris, компания надеется, что в этом диалоге примут участие и представители государственных органов, бизнеса, а также общество – и курильщики, и те, кто не курят.

"Мы на 100% уверены в том, что наше видение бездымного будущего мира – это правильный путь. Мы хотим, чтобы бизнес продолжал инвестировать в разработку инновационных альтернатив обычным сигаретам. Безусловно, лучший вариант – это бросить курить. Но те курильщики, которые не могут или не хотят бросить – должны знать об альтернативах", – заявил генеральный директор Philip Morris GmbH Маркус Эссинг.

В то же время, как показывают социологические опросы, даже в Германии и других странах Евросоюза и курильщики, и медицинские работники, которые работают над проблемами курения, все еще недостаточно осведомлены о более безопасных альтернативах обычным сигаретам.

"С точки зрения здравоохранения, ключевой фактор – это не наличие табака в том или ином товаре. Решающее значение имеет разница в уровне риска для здоровья данной продукции", – заявила управляющий директор по внешним связям компании Philip Morris Deutschland Клаудия Окинг.

Хотя в общественных организациях признают, что многие альтернативные табачные изделия содержат значительно меньше вредных веществ, чем обычные сигареты, тем не менее, они напоминают, что данные товары также нельзя назвать полностью безопасными.

"Тот факт, что в альтернативных табачных изделиях содержится на 90% меньше вредных веществ, еще не означает, что эти товары на 90% безопаснее обычных сигарет. Необходимы многолетние исследования по изучению влияния альтернативных табачных изделий на здоровье человека", – заявил представитель немецкой общественной организации по борьбе с курением ProRauchfrei Зигфрид Эрмер.

Напомним, глобальное социологическое исследование, проведенное в 13 странах в апреле-мае 2019 г. показало, что почти 70% курильщиков готовы перейти с обычных сигарет на альтернативные, потенциально более безопасные табачные изделия.