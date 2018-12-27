В Генштабе рассказали о последствиях военного положения

Назвали последствия военного положения. Фото: Сегодня

Главным достижением месяца военного положения в Украине являются успехи в международной политике.

"Страны, наши партнеры поняли, что мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией", – высказал офицер Генерального штаба, полковник Вооруженных сил Украины Виктор Шидлюх, передает Громадське.

По его словам, международное сообщество было хорошо осведомлено об атаке российских пограничников в Керченском проливе – "и поэтому была адекватная реакция".

"И я хочу еще заметить, что, видимо, эта реакция – это только начало тяжелых последствий, которые понесет РФ за атаку наших кораблей, захват наших воинов, за то, что они совершили акт открытой агрессии", – сказал Шидлюх.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине окончено. По его словам, это решение принято даже несмотря на то, что Россия так и не отвела войска от границы Украины и там сохраняется огромная группировка.