В Генпрокуратуре отчитались о борьбе с игорными заведениями

В ГПУ пообещали бороться с крышеванием казино. Фото: полиция

Генеральная прокуратура открыла уголовные производства по поводу нелегальных игорных заведений, которые правоохранители обнаружили 20 декабря.

Дела открывали по статьям о занятии игорным бизнесом и злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, говорится на странице ГПУ в Facebook.

Правоохранители приняли решение о создании совместных рабочих групп для борьбы с нелегальным игорным бизнесом и для обеспечения системной работы и координации деятельности в этом направлении.

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В Генпрокуратуре подняли вопрос причастности правоохранителей к деятельности нелегальных игорных заведений.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать игорному бизнесу, его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - отметили в ГПУ.

Исполнительная власть решила немедленно закрыть все игровые автоматы после провала парламентом законопроекта о легализации игорного бизнеса. Об этом в Facebook заявил президент Владимир Зеленский.