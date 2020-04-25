В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко

Фото: Интерфакс

Государственное бюро расследований отрицает информацию о выдвижении подозрений Игорю Воронченко, Александру Турчинову и Петру Порошенко.

ГБР еще две недели назад получило информации о том, что подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве, заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов в комментарии Украинской правде.

Он добавил, что такое уголовное производство есть. Оно открыто по заявлению Андрея Портнова во времена, когда ГБР возглавлял Роман Труба. При этом "подобные процессуальные решения не планируется принимать".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий назвал генпрокурорку Венедиктову "двоечницей"

В пресс-службе Офиса генпрокурора также заявили, что распространенная новость о возможном выдвижении подозрения есть "явным фейком". Там признали, что соответствующее производство действительно расследуется ГБР, но "пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит".

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что ГПУ в ближайшее время собирается обвинить Игоря Воронченко, Александра Турчинова и Петра Порошенко в государственной измене. В частности за то, что дали команду на проход украинских военных через Керченский пролив. Подобное заявление сделала и депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.