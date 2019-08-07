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среда, 07 августа 2019 16:56

В ГБР придумали, как пресекать пытки во время допросов

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В ГБР придумали, как пресекать пытки во время допросов
Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко рассказала, как будет работать Инструкция, определяющая механизм действий в случае, если кто-нибудь получил физическое и моральное давление со стороны правоохранителей. Фото: Главком

Государственное бюро расследований разработало Инструкцию, определяющую четкий и понятный механизм действий в случае, если кто-либо подвергся физическому и моральному давлению со стороны правоохранителей.

Первый проект документа появился еще год назад, сейчас начался этап активного обсуждения его положений со всеми государственными, правоохранительными и общественными органами, которые будут принимать участие в дальнейшей реализации.

Об этом рассказала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

Инструкция определяет механизм взаимодействия всех правоохранительных органов, учреждений МОЗ, омбудсмена, представителей судейского и адвокатского самоуправления и других государственных органов с целью противодействия пыткам. Принятие этой Инструкции – чрезвычайно важный шаг на пути защиты прав человека, так как она призвана стать мощным инструментом мониторинга и контроля за фактами, имеющими признаки пыток, - написала она.

Варченко также отметила, что Инструкция будет не просто бесполезной методичкой, а понятным и практичным документом, которым будут пользоваться судьи, адвокаты, правоохранители, медики и потерпевшие.

По ее словам, комплексное противодействие пыткам – один из базовых приоритетов ГБР сегодня.

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Дата
07
августа

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