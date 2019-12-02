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понедельник, 02 декабря 2019 12:35

В ГБР объяснили статус Маруси Зверобой

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В ГБР объяснили статус Маруси Зверобой
Зверобой пришла в ГБР, но допрос не проходила. Фото: depo.ua

Волонтер Елена Самбул, больше известная как Маруся Зверобой, имеет статус свидетеля по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"По состоянию на сейчас она находится в процессуальном статусе свидетеля. Однако мы знаем, что на прошлой неделе следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении этой гражданке. Однако до момента подписания и согласования этого документа процессуальными руководителями ее процессуальный статус остается "свидетель", - сказала Иванова.

Она пояснила, что после сегодняшней неявки на допрос Зверобой повторно вызовут.

Сегодня Маруся Зверобой пришла в Государственный бюро расследований на вызов для допроса. Там они с адвокатом заявили, что повестка не соответствует требованиям закона и волонтер не должна идти на допрос. Вместо этого она подала информационный запрос с вопросом, какой процессуальный статус у ней.

ГБР направило в ГПУ проект подозрения нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтерке Маруси Зверобой.

По мнению следствия, 26 октября Федина и Зверобой высказывали угрозы убийством, адресованные Зеленскому.

Тогда они провели трансляцию в соцсетях, в которой раскритиковали события, связанные с визитом президента Владимира Зеленского в Золотое. На этом видео Зверобой, обращаясь к украинскому президенту, заявила, что "там вообще люди контужены на войне" и "они тебя взорвут, я тебе обещаю", а Федина сказала, что "там ненароком может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно".

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Дата
02
декабря

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