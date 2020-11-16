В Фастове перегахують голоса в облсовет

Суд приказал пересчитать голоса. Фото: УП

Фастовская городская территориальная избирательная комиссия обязана провести пересчет голосов на выборах в Киевский облсовет.

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Киевского окружного административного суда, сообщает пресс-служба партии "Голос"

"Фастовская городская ТИК должна в ближайшее время провести пересчет голосов и установить настоящие результаты волеизъявления. Протоколы ТИК от 31 октября и 6 ноября и оригинальные протоколы участковых избирательных комиссий содержат существенные разногласия, что по мнению суда, может свидетельствовать о внесении искаженных сведений в протоколы ТИК. Из-за таких манипуляций Голос потерял не менее 183 голоса", - говорится в заявлении.

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Нардеп Ярослав Железняк назвал Фастов проблемной точкой, где есть вопрос к установлению результатов волеизъявления.

Делегация Центральной избирательной комиссии в составе 13-ти человек проконтролирует честную и прозрачную работу ТИК во время пересчета голосов на выборах в Черновицкий городской совет и не позволит определенным политическим силам сфальсифицировать результаты волеизъявления в свою пользу.