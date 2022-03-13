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воскресенье, 13 марта 2022 22:00

Спецтема: Война России против Украины

В Европарламенте требуют от РФ освободить похищенного украинского журналиста Батурина

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  Олег Батурин, журналист
Олег Батурин, журналист

Депутаты Европейского парламента в эксклюзивном комментарии УНИАН выступили с заявлением в котором возлагают на Россию ответственность за похищение украинского журналиста Олега Батурина в городе Каховка и требуют освободить его.

"Мы, члены Европейского парламента, самыми категорическими высказываниями осуждаем похищение российскими оккупантами журналиста Олега Батурина в городе Каховка в Украине. Европейский парламент требует немедленно отпустить Олега Батурина и всех недавно похищенных людей", - говорится в заявлении.

"Мы также призываем мировое сообщество к поддержке данного требования в отношении всех похищенных журналистов и граждан в Украине. Полная ответственность за эти преступления лежит на Российской Федерации", - резюмировали политики.Участники заявления, депутаты Европарламента:

1.Петраш Ауштрявичюс, партия "Обновление Европы"

2.Виола Фон Крамон Таубадель, партия "Зеленые"

3.Юозас Олекас, партия "Социалисты"

4.Михаэль Галлер, партия "Европейская народная партия"

5.Рамона Виктория Стругариу, партия "Обновление Европы"

А также народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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