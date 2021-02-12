В Европарламенте призвали закрыть сайт "Миротворец"

"Миротворец" могут закрыть. Фото: Миротворец

Европейский парламент призывает Украину запретить работу сайта "Миротворец".

Он обеспокоен законопроектом о противодействии дезинформации, говорится в резолюции о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Европарламент призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как "Миротворец", которые разжигают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов меньшинств", – сказано в нем.

Также в документе содержится призыв к власти привлечь виновных в нападениях на журналистов к ответственности.

В резолюции отмечаются усилия власти по реформированию СМИ и подчеркивается, что реформа должна гарантировать прозрачность собственности медиа.

"Рынок телевизионных медиа в Украине хоть и является плюралистическим, продолжает характеризоваться чрезмерным влиянием олигархов", – сказано в ней.

Для развития свободных и независимых СМИ рекомендуется среди прочего обеспечить финансовую поддержку общественного вещателя, независимость медиа-регулятора и борьбу с дезинформацией.

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Ранее закрыть "Миротворец" призывала мониторинговая миссия ООН в Украине. Сайт позиционирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан".