В этом году украинцы женились в шесть раз чаще, чем разводились

В Украине в течение 2019года было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов.
"В 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились", - в Facebook информирует Министерство юстиции.
С начала года зарегистрировано более 227 тысяч браков.
В то же время, расстались более 37 тысяч супружеских пар.
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В Украине стала популярной услуга "Брак в сутки". Прежде всего - не надо ждать месяц от подачи заявления. А в течение года брак распался в 79 пар.
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