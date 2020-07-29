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среда, 29 июля 2020 09:46

В Эфиопии молния уничтожила 2 российских "Панциря"

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В Эфиопии молния уничтожила 2 российских &quot;Панциря&quot;
Молния вывела из строя 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1"/ Фото: militaryarms.ru

В Эфиопии удар молнии уничтожил два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на информацию представителя одного из украинских оборонно-промышленных предприятий.

Россияне использовали данные "Панцири" для прикрытия плотины на реке Голубой Нил от возможной воздушной атаки со стороны Египта.

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По словам анонимного собеседника журналистов, причина попадания молнии в боевую технику — пренебрежение расчетами "Панцирей" мерами по заземлению.

В результате молния вывела из строя большое количество электронного оборудования, сделав боевые машины непригодными для выполнения поставленных задач.

Несколько российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" находятся в Эфиопии еще с 2019-го года.

Ранее космическое командование Соединенных Штатов Америки сообщило, что Россия испытала космическое оружие.

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