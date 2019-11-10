В ЕБРР уточнили, что поддерживают земельную реформу в Украине

Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, который ранее упрекнул украинские власти за спешку в вопросе земельной реформы, и его неправильно интерпретировали некоторые СМИ, уточнил позицию по земельной реформе.

"Мы (ЕБРР), очевидно, полностью поддерживаем реформирование рынка земли. Это историческая возможность", - написал он у себя в Facebook после встречи с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановим.

По словам Маттео Патроне, "украинцы заслуживают прозрачного и справедливого рынка сельскохозяйственной земли, и защиты от коррупции и злоупотреблений".

"Я верю, что министр и его команда справятся, мы готовы оказать поддержку", - добавил он.