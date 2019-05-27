В джинсах и с внуками: что Порошенко делал на День Киева

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Экс-президент Петр Порошенко в джинсах и футболке под пиджак в День Киева гулял с женой Мариной и внуками, Петей и Лизой.

Они вместе посетили кинофестиваль "Молодость" и новый пешеходный мост.

Кроме серии фото и видео, бывший руководитель поделился в сети личными воспоминаниями, связанными с Киевом, передает Таблоид УП.

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"... Для меня Киев также отличается тем, что через полтора года после переезда сюда я познакомился с Мариной. В Киеве у нас есть свои любимые "наши" места, очень хорошие и памятные. Для кого-то Владимирская горка связана, в частности, с тысячелетием христианства, а для нас с Мариной - это место, где мы гуляли всю ночь перед тем, как я уходил в армию. Марина плакала, я тоже не радовался", - отметил Порошенко.

Команда президента Владимира Зеленского должна сама формировать повестку дня освобождения украинских заложников и оккупированных территорий. Экс-президент Петр Порошенко написал об этом в Facebook, приветствуя решение Международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины.