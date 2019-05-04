В ДТП погибли двое российских комиков

В России погибли двое комиков. Фото: Люди

В России в страшной аварии погибли двое участников известного российского Stand Up клуба Денис Маловичко и Елена Зуева.

ДТП с участием двух автомобилей Hyundai произошла в Краснодарском крае, сообщают российские СМИ.

Водитель Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим авто такой же марки. В результате ДТП погибли пять человек, еще двое - госпитализированы.

Известно, что артисты воспользовались услугами BlaBlaCar, чтобы доехать на концерт в город Краснодар.

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35-летний Денис Маловичко с 2013 до 2016 года выступал на телеканале ТНТ в развлекательном шоу "Не спать". Участвовал в шоу "Comedy Баттл". Также возглавлял один из известных стендап-клубов России. У него остались жена и двое детей. 25-летняя Елена Зуева сотрудничала с Денисом Маловичко и принимала активное участие в российских стендап-выступлениях. Женщина была разведена.